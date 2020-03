Povestea care te va impresiona până la lacrimi! Stewardesă româncă, atac dur la adresa romilor care au ajuns în România: „Veniți să ne omorâți părinții”

09:20

La spitalul din Toplița lucrează 37 de medici și 107 asistente. În plină pandemie de coronavirus, acești oameni au rămas fără măști de protecție de o săptămînă și jumătate. Conducerea unității a găsit, imediat, o soluție și, potrivit libertatea.ro, cadrele medicale au primit "materiale pentru confecționarea măștilor de unică folosință": câte un sul de prosoape […]