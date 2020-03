Cele doua categorii de persoane care NU trebuie să completeze declarația pe propria răspundere că ies din case

11:20

Cristian Borcea a scăpat de probleme cu legea, însă pandemia de coronavirus care a lovit România îi crează stări de neliniște. Omul de afaceri are mari emoții cu tatăl său, Stere, care se confruntă cu grave probleme de sănătate. Seniorul a fost internat de nenumărate ori în spital și are montate și trei bypas-uri la […]