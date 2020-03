OMS: Impactul psihologic al coronavirusului în societate nu trebuie ignorat

15:10

''Aprozarul Virtual'', o platformă on-line care are ca scop promovarea ofertei producătorilor locali din comună, dar şi din alte localităţi ale judeţului Alba, a fost lansat, joi, de Primăria Ciugud, măsură luată în contextul în care mulţi dintre aceştia nu mai au posibilitatea să îşi vândă marfa din cauza măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19."Primăria comunei Ciugud lansează oficial #Aprozarul Virtual, o platformă on-line care are ca scop promovarea ofertei producătorilor locali din comună, dar şi din alte localităţi ale judeţului Alba. Aprozarul este găzduit pe pagina oficială a administraţiei publice locale din Ciugud (www.primariaciugud.ro) şi este o soluţie virtuală care facilitează contactul on-line între producător şi clientul final. Măsura vine în contextul în care mulţi dintre micii producători nu mai au posibilitatea să îşi vândă marfa din cauza măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19", se menţionează într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.Astfel, potrivit sursei citate, pe site-ul primăriei a fost creată secţiunea "Aprozarul Virtual", cu buton direct din prima pagină, unde vor fi încărcate ofertele producătorilor locali autorizaţi, care au produse şi le pot comercializa sau livra în condiţii igienico-sanitare."'Aprozarul Virtual' este o iniţiativă a Primăriei Ciugud menită să sprijine producătorii locali şi să ajute consumatorii să găsească on-line produse proaspete, 100% româneşti. Iniţial am avut această idee pentru a ajuta producătorii noştri, din comună, însă, în urma mesajelor primite, am decis să o extindem la nivelul întregului judeţ," a afirmat, potrivit comunicatului, primarul Gheorghe Damian.Edilul şi-a exprimat speranţa că iniţiativa va fi multiplicată în întreaga ţară."Noi am implementat această idee doar cu doi oameni şi am reuşit, astfel încât credem că poate fi aplicată oriunde în ţară", a subliniat Gheorghe Damian.O iniţiativă a Primăriei Ciugud, ideea a fost implementată împreună cu Rareş Urban, administratorul unei firme care dezvoltă site-uri web şi care a realizat gratuit programarea platformei virtuale.Măsura vine în contextul în care multe din pieţele agro-alimentare din Alba au fost închise pentru prevenirea răspândirii virusului COVID - 19."Aprozarul Virtual" este o platformă gratuită care facilitează contactul între client şi micul producător, fără ca Primăria Ciugud sau un alt terţ să intervină în vânzare."Producătorii care doresc să se înscrie în #Aprozarul_virtual trebuie să fie atestaţi ca producători locali şi sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare şi măsurile dispuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID - 19. Înscrierea se poate face direct pe site, completând un formular on-line ce poate fi accesat pe linkul https://www.primariaciugud.ro/aprozarul-virtual", se menţionează în comunicat.Comuna Ciugud este promotor al conceptului Smart Village, care presupune, printre altele, digitalizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor. Astfel, activitatea Primăriei Ciugud a fost mutată în mediul on-line, recomandând cetăţenilor să interacţioneze cu funcţionarii publici doar prin serviciile publice digitalizate sau printr-o platformă dedicată (Platforma Cetăţeanului).Instituţia a implementat în ultimii ani numeroase soluţii smart pentru digitalizarea serviciilor publice şi pentru a oferi cetăţenilor, on line, posibilitatea să obţină acte, să îşi plătească taxele şi impozitele, să depună petiţii şi sesizări sau să solicite informaţii utile.Şi Şcoala Gimnazială Ciugud, prima şcoală smart din mediul rural din România, s-a mutat în această perioadă în on-line, unde profesorii predau elevilor în sistem video-classroom, folosind soluţii tehnologice moderne, a mai transmis echipa de comunicare a Primăriei Ciugud. AGERPRES/(AS - autor: Marinela Brumar, editor: Oana Popescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Primăria Ciugud