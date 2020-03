De cascadorii râsului! Tânără din Brașov, furioasă că nu poate intra cu pisica în mall să cumpere haine: „Schimbați ordonanța!”

13:30

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că toţi parlamentarii social-democraţi au decis că vor dona 50% din indemnizaţiile lor pentru a sprijini achiziţia urgentă de echipamente medicale de maximă necesitate. „Mă bucur că toţi colegii mei au înţeles că în această perioadă trebuie să fim solidari. Toţi parlamentarii PSD au decis că