Dana Rogoz, însărcinată în opt luni! Va naște în plină epidemie de coronavirus! „Voi încerca să merg la cabinet”

Leonid Iacob va fi înmormântat astăzi de Primăria din Comăneşti, orașul în care a contribuit la educarea multor generații de copii. Regretatul profesor şi poet este a douăsprezecea victimă răpusă de coronavirus în România.