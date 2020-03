A făcut mega-show în carantină! Vedeta și-a lăsat fanii mască, dansând lasciv în fundulețul gol VIDEO

16:10

Bat clopote de nuntă la Strehaia! După ce fiul și nora l-au făcut bunic, ”Prințul Țiganilor” pune la cale un mega-eveniment! În plină pandemie de coronavirus, Leo de la Strehaia a întrat în febra pregătirilor de nuntă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații savuroase. (CITEȘTE ȘI: SOȚIA UNUI CELEBRU FOTBALIST DIN […] The post În plină pandemie, “Prințul” a intrat în febra pregătirilor de nuntă. „Mi-a dat bani ca să îmi cumpăr…” appeared first on Cancan.ro.