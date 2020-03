Tatăl lui David Beckham se recăsătorește la 71 de ani

Părinții jucătorului englez au divorțat în 2002, eveniment perceput de David drept ”un șoc” pentru familie. Acum Ted Beckham, 71 de ani, s-a logodit cu noua sa parteneră. Ted o va duce în fața altarului pe iubita sa, avocata Hilary Meredith. While there are far more important things going on in the […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea