Atenţionare din partea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Cel mai important aspect în era ordonanțelor militare este să ne păstrăm calmul. Și să respectăm regulile. Acesta este o mică relatare observațională din 26 martie. E prima dată când ies la cumpărături de când s-au aplicat ultimele măsuri ale stării de urgență. Am ales un hypermaket ceva mai departe de casă (distanță de aproximativ 1,5 kilometri), pentru a face și puțină mișcare. Am completat declarația, am semnat-o, am pus-o în ghiozdan alături de două sacoșe mari de cumpărături și am pornit către supermagazinul din mall.