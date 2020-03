COVID-19 lovește grav America! A depășit China la numărul de infectați! Ce zice un virusolog despre România

17:50

La nici trei săptămâni de când au semnat actele de divorț, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au anunțat împăcarea. Mai mult, cuplul introvertit a anunțat că va avea loc o nouă nuntă. Mai precis, blondina a spus astăzi, 26 martie, în direct la TV, că Alex Bodi o va cere în curând în căsătorie. În […] The post Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi se căsătoresc din nou! Anunţul făcut în direct, la TV: „Urmează să mă ceară” appeared first on Cancan.ro.