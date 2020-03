Coronavirus: Liderii celor 27 de state membre ale UE acordă Eurogrupului 2 săptămâni pentru a veni cu soluţii

22:50

Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.Acesta a precizat că în şedinţa de Guvern a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare anumitor categorii de debitori, normele de aplicare urmând să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern şi publicate în 15 zile de la aprobarea acestei ordonanţe. "Cine sunt debitorii care pot să beneficieze de această facilitate? Toţi cei care sunt persoane fizice, persoane juridice, care au calitate de împrumutat în contractele de credit. Pe ce perioadă se pot suspenda? La data intrării în vigoare se suspendă la cererea debitorului cu până la nouă 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Aici am introdus încă o clarificare. Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane pe o perioadă cuprinsă între una şi 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. De ce am făcut acest lucru? Pentru că s-ar putea să fie persoane sau companii care doresc doar să suspende pe o perioadă de una, două sau trei luni. Le-am oferit această flexibilitate", a explicat Cîţu.Ministrul a subliniat că de această facilitate pot să beneficieze cei care au fost afectaţi direct sau indirect de pandemia de Covid-19."Având în vedere că decizia Băncii Centrale Europene şi a Băncii Naţionale a României au venit în urma pandemiei de Covid-19, iar decizia băncii centrale a României se referă explicit la această pandemie, a trebuit să includem un articol care spune foarte clar: măsura prevăzută de aliniatul 1, suspendarea plăţii, se acordă doar debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de Covid- 19", a menţionat Florin Cîţu.El a semnalat că asta înseamnă "o plajă largă" de persoane fizice care poate să acceseze facilitatea, deoarece în România "cam toţi am fost afectaţi de această pandemie direct sau indirect", dar solicitanţii nu trebuie să aibă restanţe la momentul cererii.Potrivit ministrului, cererile pot fi făcute cel mai târziu până la încetarea stării de urgenţă pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că în următoarele 2 săptămâni- trei săptămâni trebuie să se facă solicitarea către instituţiile financiar-bancare. Se poate face atât prin sistem electronic cât şi prin telefon, nefiind nevoie să fie semnate acte adiţionale.Pe de altă parte, Florin Cîţu a precizat că, în ceea ce priveşte dobânda, aceasta se capitalizează la soldul creditului existent, dar se reeşalonează pe toată durata creditului."Ştiu că iarăşi era o întrebare în spaţiul public ce se întâmplă cu dobânzile la momentul în care a trecut perioada de suspendare şi dacă trebuie să plăteşti imediat rata mărită cu suma dobânzilor. Nu se întâmplă acest lucru. La art. 4 am stipulat: dobânda datorată de debitor corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent. Deci, se vor adăuga creditului, dar se reeşalonează pe toată durata creditului. Deci, efortul nu va fi foarte mare imediat pentru a plăti această sumă. Excepţie sunt creditele ipotecare pentru care se plăteşte eşalonat până la maxim 5 ani. De ce această excepţie? Aici, pentru că statul român a intervenit să îi ajute pe cei cu credite ipotecare şi la art. 5 spunem foarte clar: statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii capitalizate aferente creditelor ipotecare. Deci, în cazul creditelor ipotecare statul român garantează plata dobânzii capitalizate 100%, dar trebuie ca această dobândă să fie plătită pe o perioadă de 5 ani de la momentul suspendării", a explicat şeful de la Finanţe.El a reiterat că aplicarea ordonanţei se va face după momentul în care vor fi elaborate şi publicate normele de implementare, inclusiv modalităţile şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat, în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă."Eu cred că oricum săptămâna viitoare vom fi gata şi cu aceste norme. Am lucrat foarte mult la ele împreună cu sistemul bancar şi cu Banca Naţională şi sper să fie operabile săptămâna viitoare", a punctat ministrul.