04:50

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în noaptea de joi spre vineri că pregăteşte împreună cu preşedintele american Donald Trump şi cu alte ţări o "iniţiativă nouă majoră" în contextul pandemiei COVID-19, transmite AFP."Foarte bună discuţie cu @realDonaldTrump. Confruntaţi cu criza COVID-19, împreună cu alte ţări, pregătim pentru zilele următoare o nouă iniţiativă importantă", a scris pe Twitter şeful statului francez după un schimb de opinii cu omologul său american, fără a oferi detalii suplimentare. Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020 La rândul ei, Casa Albă a informat că cei doi lideri au convenit asupra importanţei unei cooperări strânse prin intermediul G7, G20 şi P5 (cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU) pentru a ajuta organizaţiile multilaterale, în special Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, să elimine rapid pandemia şi să minimizeze impactul său economic.Noul coronavirus a ucis deja peste 23.000 de oameni în întreaga lume, dintre care două treimi în Europa, unde aproape 275.000 de îmbolnăviri au fost diagnosticate oficial, potrivit unei situaţii realizate joi seară de AFP.SUA şi Franţa se numără printre ţările cele mai afectate de pandemia COVID-19. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Adrian Dãdârlat)