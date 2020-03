O doctoriţă româncă aflată în Italia în războiul cu noul coronavirus şi-a făcut testamentul! Carmen Pantaru i-a făcut mărturii cutremurătoare lui Silviu Andrei

20:50

Regizorul Stuart Gordon a murit, marți, la Chicago, de unde era de loc, la vârsta de 72 de ani. El a regizat mai multe filme horror, celebre în anii 80. Stuart Gordon venea din lumea teatrului, prima companie de artă dramaturgică pe care a înfiinţat-o în 1968 fiind Screw Theater, cu care a pus în […]