Unde s-a izolat Patriarhul Daniel din cauza coronavirusului. Aici se roagă în fiecare zi

08:40

Medicii din întreaga lume avertizează că nu numai persoanele în vârstă sunt ”vânate” de COVID-19, existând din ce în ce mai multe cazuri în care oameni tineri sunt infectați, apoi survine decesul. Noul coronavirus rămâne, încă, o mare necunoscută din acest punct de vedere, și tocmai de aceea măsurile de auto-protecție sunt esențiale în această […] The post Coronavirusul nu ucide doar bătrâni! O elevă de 16 ani, răpusă de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.