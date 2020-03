Românii au primit aproape 6.000 de amenzi în primele 24 de carantină totală. Cele mai amuzante scuze folosite

11:40

Premierul Ludovic Orban a precizat ce va însemna testarea locuitorilor din București împotriva noului coronavirus. Această acțiune va începe luni, 30 martie, iar 10.514 de bucureșteni urmează a fi testați. Ludovid Orban a caracterizat drept "povești" ideile care transmiteau că pot fi selectați pentru testare 10.000 de bucureșteni. Nu pot fi stabilite persoanele testate împotriva […]