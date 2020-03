Anunțul făcut de reprezentanții Patriarhiei Române. Cum se va desfășura slujba de Înviere în acest an

15:10

Tily Niculae a născut! Actrița a adus pe lume un băiețel de nota 10, care va purta numele Radu Teodor. Mulțumită că a devenit mămică, vedeta a scris câteva cuvinte pe contul personal de socializare, dar a și postat o fotografie cu noul membru al familiei. VEZI AICI: VESTE FABULOASĂ ÎN SHOWBIZ! VEDETA A NĂSCUT […] The post FOTO. Tily Niculae a născut! Actrița, mesaj emoționant: „Cel mai pufos și dorit copil!” appeared first on Cancan.ro.