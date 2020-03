Un medic ginecolog din Capitală susține că împărtăşania ucide coronavirusul! Reacția spitalului: „Ne…”

17:30

Primăria Sectorului 4 a început o amplă campanie de dezinfecție în scările de bloc, după ce săptămâna trecută a spălat cu dezinfectant străzile și trotuarele. Primarul Daniel Băluță a anunțat în această după-amiază faptul că sectorul pe care îl conduce are la lucru 80 de echipe speciale, dotate cu atomizoare și alte echipamente specifice vor […] The post Dezinfecție ca-n China în Sectorul 4. Cum arată echipajele de combatere a infecțiilor cu coronavisus appeared first on Cancan.ro.