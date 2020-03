Coronavirus România. S-a înregistrat al 26-lea deces

17:30

Anunț important pentru fanii competiției "Survivor România", difuzat pe Kanal D. Filmările continuă în Republica Dominicană, deși de curând autoritățile au declarat Stare de Urgență și acolo. Până la acest moment, au fost înregistrate 581 cazuri de infecție cu noul coronavirus și 10 decese în țara insulară din America de Nord. Potrivit Paginademedia.ro, filmările la […]