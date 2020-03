”Să fim lăsați în pace! Așa e la război!” Nu, nu e așa, domnule Streinu-Cercel

Pornind de la un dialog dintre Mihai Gâdea și Streinu-Cercel despre cum îl deranjează sau, mai degrabă, pe amândoi îi deranjează presa. M-am născut, am copilărit și am crescut în cartierul bucureștean Giulești, pe atunci mai degrabă o mahala, probabil exotică pentru cei care nu erau strânși prea tare la pieptul ei. Copil sărac, am […]

