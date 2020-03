Demisie de ultim moment la echipa lui Ianis Hagi

20:00

Boris Johnson (55 de ani), premierul Marii Britanii, are coronavirus! E informația momentului pe mapamond și a fost confirmat de oficialul britanic pe contul său de Twitter. Boris Johnson a publicat un mesaj în care a explicat simptomele care l-au determinat să se testeze. „În ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome ușoare. Am fost testat pozitiv pentru coronavirus. Sunt în autoizolare acum, dar voi continua să conduc guvernul prin intermediul videoconferințelor. ...