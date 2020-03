Primăria închide parcurile din București! Ce decizii s-au mai luat pentru a contracara răspândirea COVID-19

18:40

Numărul personelor decedate din cauza coronavirusului a ajuns la 25. Ultima victimă este un bărbat de 81 de ani, din Capitală. A fost înregistrat decesul numărul 25 din cauza coronavirusului. Potrivit informațiilor, este vorba despre un bărbat în vârstă de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN în […]