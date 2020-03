HOROSCOP 28 MARTIE. Berbecii regăsesc pe cineva din trecut, Balanțele se simt astăzi schimbate

HOROSCOP 28 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 28 MARTIE 2020 ; Venus isi da mana cu norocosul Jupiter aflat tot acest an in Capricorn, marcand acest ultim weekend din martie drept unul din cele mai delicioase, iubitoare si sexy weekenduri pe care le-am avut de foarte mult timp. In sfarsit, ar trebui sa ne rasfatam, sa ne tratam cu tot ce e mai bun si frumos in onoarea acestui tranzit astral care are si el grija de noi, ne sustine si ne vrea tot binele

