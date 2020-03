Coronavirus: SUA au depăşit 100.000 de cazuri declarate oficial (Johns Hopkins)

00:20

Efortul statului în ceea ce priveşte amânarea ratelor la bănci va fi unul enorm, deoarece, dacă majoritatea românilor vor beneficia de această facilitate, va trebui garantată o sumă de peste un miliard de euro, potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu."Am estimat costuri maximale, pentru că a trebuit să estimăm pentru garantare. Dacă majoritatea românilor vor beneficia de acest lucru, va trebui să garantăm aproape un miliard şi ceva de euro. Este un cost pe care va trebui să-l suportăm, dar am zis că este foarte important ca românii să ştie că nu există riscul, chiar şi după aceste nouă luni, să aibă o situaţie în care să-şi piardă casa sau să fie puşi într-o situaţie dificilă. Intervenim şi îi susţinem pe români să fie clar că nu vor avea o problemă cu plata ratelor. Efortul este enorm, dar este un efort care merită, pentru că până la urmă este vorba de sănătatea românilor şi este nevoie de oameni care să funcţioneze în societate şi oamenii care nu au grija ratelor sunt oameni care vor funcţiona în societate şi peste câteva luni şi anul viitor şi mai departe", a explicat Cîţu, vineri seara, la Digi 24.Ministrul a precizat că ordonanţa privind amânarea ratelor se va publica în câteva ore în Monitorul Oficial, deoarece au fost câteva observaţii de la Ministerul de Justiţie şi Consiliul Legislativ, pe tehnica legislativă, care au trebuit incluse în actul normativ, după ce a fost aprobat.Totodată, şeful de la Finanţe a subliniat că va exista flexibilitate în ceea ce priveşte termenul pentru depunerea cererii de amânare a ratelor şi perioada ar putea fi extinsă."Toate aceste măsuri sunt legate de situaţia în care ne aflăm, de starea de urgenţă. Avem un decret care ne dă nişte limite. Cei care vor să beneficieze de această facilitate de a amâna plata ratelor până la nouă luni pot face această cerere până la expirarea stării de urgenţă. Am înţeles că s-ar putea să fie un efort mare şi din partea clienţilor şi din partea băncilor să proceseze în această perioadă şi am venit şi am spus că suntem flexibili. Chiar dacă starea de urgenţă se va termina în câteva săptămâni şi mai există oameni care vor să beneficieze de această facilitate vom extinde perioada în care se vor putea face cereri pentru suspendarea ratelor. Vom vedea atunci. Hai să vedem cum funcţionează lucrurile! Vom îmbunătăţi procedura, pentru că numai aşa vom vedea unde lucrurile nu funcţionează. Este un teren în care intrăm acum, care este nebătătorit, nimeni nu a mai făcut aşa ceva. Aşa cum am făcut la Ordonanţa 30 pentru şomajul tehnic: am văzut în câteva zile, am pus câteva observaţii pe care le-am primit, iar aseară Ordonanţa 30 a fost modificată şi îmbunătăţită", a spus Cîţu.El a menţionat că sunt luate în calcul foarte multe scenarii şi totul este perfectibil, iar autorităţile se uită "să nu folosească toată muniţia", deoarece s-ar putea să existe efecte şi după ce se termină această perioadă, la sfârşit de an să se termine totul şi în 2021 să apară efecte ce nu pot fi bănuite acum.Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a semnalat că pe această perioadă de nouă luni sistemul bancar trebuie să funcţioneze şi nu va mai primi nicio sursă de finanţare, deoarece sursa principală de finanţare o reprezintă dobânzile la credite."Dacă această sursă nu mai există, băncile au două variante: ori închid şi trimit oamenii în şomaj ori încearcă să se finanţeze de undeva cu dobândă. Deci, există costuri. (...) Ce nu intră în această amânare? Nu intră comisioanele, dobânda compusă, pentru că e diferenţă între dobândă şi dobânda compusă. Aceste lucruri nu intră nicăieri. Iar acea dobândă e o sumă pentru că rata lunară înseamnă principal plus dobândă plus comisioane. Doar o parte din această rată lunară pe care băncile nu o mai primesc se va recapitaliza. Şi nu înseamnă dobândă la dobândă. Înseamnă dobândă la un alt capital care se va împărţi pe termen lung", a mai explicat Florin Cîţu.Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat joi seara că plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.Ministrul a subliniat că de această facilitate pot să beneficieze cei care au fost afectaţi direct sau indirect de pandemia de Covid-19.Pe de altă parte, Florin Cîţu a precizat că, în ceea ce priveşte dobânda, aceasta se capitalizează la soldul creditului existent, dar se reeşalonează pe toată durata creditului. Excepţie fac împrumuturile ipotecare pentru care dobânda se plăteşte eşalonat pe o perioadă de 5 ani, iar statul garantează 100% plata dobânzii capitalizate.Normele de aplicare a ordonanţei referitoare la amânarea plăţii ratelor la bănci vor intra în discuţia Guvernului foarte rapid, săptămâna viitoare luni sau joi, a mai spus ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dădârlat)