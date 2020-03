Ce surpriză! Cine sunt de fapt cei doi componenți ai Duo Maintenant, care au luat Golden Buzz azi-noapte de la Mihai Petre, la Românii au Talent de la Pro TV

19:50

În plină pandemie de coronavirus, fiecare își ocupă timpul așa cum poate. Abi Talent nu se lasă deloc speriat de virus, dar cu toate acestea, regele României alege să stea în casă. Și…cam ce poți face în casă, atunci când te plictisești? Interacționezi cu fanii de pe rețelele de socializare. Abi Talent știe ce să […] The post Abi Talent s-a filmat în chiloți, în plină pandemie de coronavirus: „Na, mă, e bine?” appeared first on Cancan.ro.