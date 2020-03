Un bărbat testat pozitiv, bănuit că a infectat 40.000 de persoane cu coronavirus. Cum a fost posibil așa ceva

22:00

Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie, a declarat, vineri, că medicamentul Clorochina, folosit în Germania de medici în lupta contra coronavirusului, are un efect antiinflamator asupra plămânilor și îmbunătățește capacitatea pacientului de a rezista, dar nu omoară virusul. Totodată, Alexandru Rafila a precizat că medicamentul scade edemul și îmbunătățește capacitatea pacientului de a rezista. „Am […] The post Alexandru Rafila, anunț important despre tratamentul împotriva coronavirusului: „Medicamentul scade edemul, dar nu…” appeared first on Cancan.ro.