Coronavirus: Aviaţia militară franceză transportă primii pacienţi în Germania

09:00

Jucătorul profesionist de tenis Stanislas (Stan) Wawrinka s-a născut la 28 martie 1985, la Lausanne, Elveţia, potrivit site-ului sportivului, www.stanwawrinka.com. Cea mai mare performanţă a sa este câştigarea medaliei de aur în proba de dublu de la Jocurile Olimpice de vară din 2008 - Beijing (China) împreună cu compatriotul său Roger Federer.A început să joace tenis la vârsta de numai opt ani, notează www.atptour.com. Numele Wawrinka este de origine poloneză, ca şi Stanislas, însă i se spune simplu Stan. Tatăl său este de origine germană şi mama sa este elveţiancă, iar amândoi lucrează la o fermă ecologică unde ajută persoanele cu handicap. Bunicii săi sunt cehi. Are un frate mai mare, Jonathan, care l-a îndrumat spre tenis şi două surori mai mici, Djanaee şi Naella, care joacă tenis, de asemenea.Stan Wawrinka a renunţat la şcoală la vârsta de 15 ani, pentru a se dedica tenisului. A început să joace în turneele de juniori la vârsta de 14 ani. A câştigat în 2003 turneul de la Roland Garros la categoria juniori. Consideră că zgura este suprafaţa sa favorită.Cea mai bună clasare în carieră a fost la 27 ianuarie 2014, când a ajuns al treilea din lume, poziţie pe care a stat şase luni. Ulterior, a ocupat în mod constant locurile 4 şi 5. În 2016 şi 2017 revine pe podiumul mondial, tot pe locul al treilea. Are trei titluri la simplu de Grand Slam: 2014 - Australian Open, 2015 - Roland Garros, 2016 - US Open.Deţine în total 16 titluri de simplu: 2006 - Umag; 2010 - Casablanca; 2011 - Chennai; 2013 - Estoril; 2014 - Chennai, Australian Open, Monte-Carlo; 2015 - Chennai, Rotterdam, Roland Garros, Tokyo; 2016 - Chennai, Dubai, Geneva , US Open; 2017 - Geneva.Finalist în alte 14 turnee: 2005 - Gstaad; 2007 - Stuttgart, Viena; 2008 - Doha, Roma; 2010 - Chennai; 2013 - Buenos Aires, Madrid, s-Hertogenbosch; 2016 - St. Petersburg; 2017 - Indian Wells, Roland Garros; 2019 - Rotterdam, Antwerp.Are două titluri la dublu - 2008 - Jocurile Olimpice de la Beijing (cu Roger Federer); 2013 - Chennai (cu Benoit Paire) şi patru finale disputate în această calitate: 2004 - Gstaad; 2008 - Gstaad; 2009 - Chennai; 2011 - Indian Wells. În 2014, a obţinut Cupa Davis pentru Elveţia.A fost antrenat de către Dimitri Zavialoff până în 2013, când a început să lucreze cu Magnus Norman.În august 2017, a avut două intervenţii chirurgicale la genunchiul stâng. A mai fost supus unei intervenţii chirurgicale la genunchiul drept, în februarie 2007.Este poreclit "Stan the Man" şi "Stanimal", menţionează www.atptour.com. A fost desemnat personalitatea elveţiană a anului 2013 şi a fost ales sportivul elveţian al anului, în 2015.În martie 2020, potrivit clasamentului ATP, ocupa locul 17 mondial.Locuieşte în Saint-Barthelemy, la zece minute de Lausanne, împreună cu soţia sa, Ilham Vuilloud, prezentatoare de televiziune şi model. S-a căsătorit la 15 decembrie 2009 şi are o fiică, Alexia, născută în 2010.Hobby-urile sale sunt "scuba diving", filmele şi muzica.