Doliu uriaș pentru Regele Cioabă. A fost făcut anunțul morții. Tristețe maximă pentru comunitatea romilor din România

10:50

Autoritățile din țara noastră au impus restricții drastice de circulație tuturor românilor, aceștia fiind obligați – printr-o ordonanță militară – să stea cât mai mult în casă pentru a se proteja de infecția cu COVID-19. În astfel de condiții în care distanțarea socială este esențială, românii fac și ei ce pot, iar unii par a […] The post Cum a „fentat” ordonanța militară un tânăr din Iași! A ieșit pe acoperișul blocului și… Imaginie fac înconjurul României appeared first on Cancan.ro.