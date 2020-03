Cornel Șfaițer dă verdictul: „Acesta va fi adevăratul moment zero din fotbalul românesc!”

11:30

Într-o intevenție telefonică, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a transmis că doi medici care lucrează pe secţia de la Terapia Intensivă de la Spitalul MAI Gerota sunt în stare critică, după ce au fost infectaţi cu coronavirus. Din păcate, a mai spus ministrul Tătaru, medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale celor […] The post Nelu Tătaru, anunț îngrijorător: ”Cei doi medici de la Spitalul Gerota, infectați cu coronavirus, sunt în stare critică” appeared first on Cancan.ro.