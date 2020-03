Coronavirus: Propagare rapidă a epidemiei în Marea Britanie, care a trecut pragul de 1.000 de decese

14:50

Federaţia "Solidaritatea Sanitară" (FSS) lansează un apel public la toate organismele profesionale din sănătate pentru o acţiune comună în vederea sprijinirii Guvernului în a recăpăta "controlul situaţiei în privinţa salariaţilor din sănătate" şi propune constituirea unui nucleu de acţiune comun.Într-o scrisoare deschisă adresată organismelor profesionale din sănătate, sindicaliştii atrag atenţia asupra faptului că, deşi n-o poate recunoaşte public, "până acum Guvernul s-a dovedit a fi lipsit de controlul situaţiei în privinţa salariaţilor din sănătate"."Este în interesul comun să-l sprijinim în a recăpăta acest control. Putem începe prin a-l lămuri că va lua decizii mai bune împreună cu noi, că acţiunile lui devin mai eficiente dacă ne implicăm în implementarea lor. Suntem obligaţi să-l facem să înţeleagă că dialogul ar fi determinat evitarea unor tragedii colective cum este cea de la Spitalul Judeţean Suceava.Chiar dacă nu-şi dă seama încă, Guvernul nu are toate canalele de comunicare necesare pentru o acţiune eficientă. De multe ori canalele sale oficiale sunt bruiate de zgomotele obedienţei sau spaimei unora dintre managerii de spitale, speriaţi să nu fie schimbaţi, ori de intervenţii ale autorităţilor locale, care au în subordinea lor spitale publice. În unele cazuri, presa amplifică distorsionările. Fiecare dintre organizaţiile noastre are propriile canale de comunicare, care pot culege informaţii adecvate şi pot transmite mesajele necesare. Împreună, putem oferi decidenţilor redundanţele necesare contactului cu realitatea în care-şi desfăşoară activitatea membrii noştri", se arată în documentul citat.Totodată, sindicaliştii precizează că ei au fost cei care au declanşat ''Evaluarea situaţiei privind asigurarea echipamentelor individuale de protecţie'', iar în baza datelor obţinute au lansat campania publică pe tema lipsei echipamentelor individuale de protecţie şi a obligaţiei Guvernului şi angajatorilor de a le asigura."Membrii noştri (ai sindicatelor şi ai organismelor profesionale) nu sunt suficient informaţi privind procedurile de protecţie. Este datoria noastră să-i protejăm, printr-o acţiune comună. Noi am declanşat Evaluarea situaţiei privind asigurarea echipamentelor individuale de protecţie. În baza datelor obţinute am început campania publică pe tema lipsei echipamentelor individuale de protecţie şi a obligaţiei Guvernului şi angajatorilor de a le asigura. Unii dintre dvs. v-aţi alăturat la acest demers pe traseu, lucru pentru care vă mulţumim! Sperăm ca dvs. să interveniţi rapid în instruirea fiecăruia dintre ei privind modalitatea de folosire a echipamentului individual de protecţie şi riscurile asociate utilizării incorecte. Aveţi infrastructura naţională şi mijloacele necesare pentru a o face. Membrii dvs. (mulţi dintre ei fiind şi membrii noştri) nu sunt informaţi îndeajuns în privinţa procedurilor profesionale adecvate noii situaţii. Deoarece nu avem competenţă legală pentru a elabora recomandări în acest domeniu, sunteţi singurii care o puteţi face. Noi vă putem sprijini să le transmiteţi. Noi am lansat o grilă de evaluare pentru a-i proteja pe cei aflaţi în zona de risc maxim. Ajutaţi-ne s-o completăm (dacă veţi considera că este cazul) şi s-o implementăm!. Membrii dvs. (mulţi dintre ei fiind şi membrii noştri) au nevoie de sprijin pentru a identifica limitele responsabilităţii profesionale în acest context marcat de foarte multe necunoscute. Noi putem participa la culegerea şi identificarea problemelor, însă nu suntem abilitaţi legal pentru a interveni în rezolvarea lor. Dvs. aveţi dreptul legal de a rezolva aceste probleme, sprijinind profesioniştii în aceste vremuri tulburi. Membrii noştri (ai sindicatelor şi ai organismelor profesionale) au nevoie de o procedură adecvată de raţionalizare a echipamentului individual de protecţie, care să asigure în cea mai mare măsură eliminarea riscurilor. Noi am lansat un set de solicitări argumentate de modificare a procedurilor existente. Ajutaţi-ne să completăm propunerile (dacă veţi considera că este cazul) şi să determinăm implementarea lor!", spune FSS.Federaţia sindicală face referire şi la intenţia autorităţilor de a mobiliza la muncă personalul medical infectat cu coronavirus, dar care nu are simptome, deşi acest lucru le pune în pericol sănătatea, dar şi pe cea a pacienţilor."Guvernul intenţionează să ne mobilizeze la muncă membrii (ai sindicatelor şi, în acelaşi timp, ai organismelor profesionale) chiar dacă sunt infectaţi COVID-19. Noi avem expertiza juridică necesară pentru a ne sprijini membrii într-o astfel de situaţie. Dvs. aveţi expertiza necesară pentru a interveni în dimensiunea profesională a problemei. Împreună ne putem asigura că salariaţii din sănătate nu vor fi transformaţi în cetăţeni de mâna a doua, fiind obligaţi să lucreze chiar dacă acest lucru le pune sănătatea în pericol (a lor şi a pacienţilor). Ne interesează ca salariaţii să aibă libertatea de opţiune în astfel de situaţii, acţiunea comună fiind o şansă mai bună pentru apărarea acestei libertăţi", precizează FSS.Potrivit sindicaliştilor, membrii sindicatelor şi ai organismelor profesionale pot evalua rapid lipsurile şi nevoile salariaţilor din sănătate, având infrastructura necesară. De asemenea, pot analiza datele împreună, pentru a identifica problemele şi a le aşeza în ordinea urgenţei, "urmând apoi să stabilim împreună soluţiile adecvate şi căile de implementare a lor"."Ştim împreună că, într-o măsură semnificativă, sistemul sanitar este dominat de neo-feudalism: în unele cazuri este vorba despre manageri care se comportă ca nişte feudali (exemplul colegilor de la Suceava este relevant), în cele mai multe cazuri managerii sunt în subordonarea baronilor locali (de toate culorile politice). Deseori pot fi întâlniţi manageri care nu sunt dispuşi la dialog, adică la găsirea celor mai bune soluţii la problemele actuale prin acţiunea comună, unii fiind convinşi că ei ştiu ce trebuie să facă, alţii temându-se că vor fi schimbaţi din funcţie. Un exemplu elocvent: obedienţa i-a împiedicat pe mulţi să recunoască public lipsurile cu care se confruntă în domeniul echipamentelor individuale de protecţie, punând astfel în pericol sănătatea celor pe care-i reprezentăm. Împreună putem să depăşim această limită a sistemului, fiind obligaţi să apărăm sănătatea şi securitatea celor pe care-i reprezentăm. Acţiunea noastră comună poate determina depăşirea acestor bariere. În curând, membrii noştri (ai sindicatelor şi ai organismelor profesionale) vor avea nevoie de consiliere psihologică (în unele cazuri această nevoie s-a ivit deja, cea mai evidentă situaţie fiind în cazul colegilor/colegelor din DSP-uri). Împreună putem oferi soluţiile adecvate, asigurându-ne totodată că acest sprijin ajunge la cei care au nevoie. O soluţie tehnică eficientă credem că o reprezintă constituirea unui nucleu de acţiune comun. Suntem deschişi la orice alte soluţii eficiente, condiţia noastră esenţială fiind acţiunea comună pentru interesul celor pe care-i reprezentăm. În aceste momente, apărându-ne membrii în faţa COVID-19, apărăm de fapt şi cetăţenii României", subliniază Federaţia "Solidaritatea Sanitară".