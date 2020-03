CORONAVIRUS / Dorinel Munteanu vede partea bună a izolării: „Nu e ceva întâmplător, trebuia să primim această palmă”

17:10

FIFA 20. O serie de carduri din promoția One to Watch nu vor mai suferi modificările așteptate de gameri. Pentru că epidemia de coronavirus a întrerupt fotbalul, nici Echipa săptămânii nu se va mai relua, probabil, în acest sezon. Chiar dacă EA Sports a venit cu promoția Moments pentru a satisface apetitul jucătorilor de carduri noi, există unii gameri care vor fi afectați mai tare, anume cei care au carduri din seria One to Watch. ...