Unde puteți completa online declarația pe propria răspundere de care aveți nevoie pentru a ieși din casă

13:00

Românii sunt sfătuiți să țină geamurile închise în următoarea perioadă, un val de praf străbătând țara noastră. Dar nu este vorba numai de asta, în context meteorologic. În umătoarele zile, vremea se va răci accentuat, a anunțat directorul ANM. Meteorologii anunță că în următoarele zile, cantitatea de particule fine va depăși chiar și de 10 […] The post ANM a schimbat prognoza. Se întoarce iarna în România. Pe ce dată exactă se va întâmpla acest lucru appeared first on Cancan.ro.