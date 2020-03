Cum i-a explicat Amalia Enache fiicei sale de 3 ani că nu mai poate ieși afară: ”Alma știe că…”

13:30

La doar două săptămâni de la divorț, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au decis, de comun acord, să își mai acorde o șansă. Cei doi s-au mutat, din nou, împreună, iar omul de afaceri este schimbat total și face tot posibilul să o mulțumească, din toate punctele de vedere, pe superba blondină. (CITEȘTE ȘI: CE FĂCEAU, […] The post Bianca Drăgușanu, tratată ca o prințesă de Alex Bodi! Ce gest a făcut afaceristul pentru superba blondină appeared first on Cancan.ro.