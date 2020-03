Discurs şocant al lui Donald Trump: „Vom testa hidroxiclorochina pe oameni, nu în laborator" + dialogul fabulos cu preşedintele Chinei

17:50

Dorinel Munteanu (52 de ani), antrenorul divizionarei secunde CSM Reșița, e în izolare, după ce pandemia de coronavirus a întrerupt toate activitățile sportive din România. Într-o intervenție televizată avută azi, acesta a explicat de ce crede că perioada de izolare e una benefică pentru el.„Stăm în casă, ne gândim la ce am făcut greșit. Această problemă n-a venit întâmplător, e bine că acum ne gândim la ce am făcut rău și ce am făcut bine. ...