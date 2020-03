JADOR, ești terminat: Vulpița te-a detronat! Ce mesaj i-a transmis manelistul, vedetei de la Acces Direct: „Sunt fanul tău”

18:50

In urma afirmatiilor defaimatoare ale Vice Primarului capitalei, Aurelian Badulescu, in cadrul unei declaratiide presa de astazi, 28.03.2020, in contextul pandemiei Coronavirus, de o gravitate extrema avand in vedere necunoasterea prevederilor legale si nesocotirea flagranta a dispozitiilor in vigoare emise de catre Autoritatile Sanitare in Situatia de urgenta declarata de catre Presedintele Romaniei, prin care […]