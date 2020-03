Mihai Trăistariu, acuzat de hărțuire cu imagini indecente. “Știam că postează poze aproape dezbrăcat, dar nici chiar așa…”

18:30

Lasarea în muzică a Vulpiței de la Acces Direct a fost un real succes, căci în numai câteva zile, melodia pe care o cântă alături de Axinte a ajuns pe locul 1 în trendingul de pe Youtube și a adunat nu mai puțin de 4 milioane de vizualizări. A venit de la țară și nu […] Din fata săracă de la țară, acum e divă bogată, în Capitală! Câți bani a câștigat Vulpița, după ce a adunat 4 milioane de vizualizări la piesa ei