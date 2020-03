Ministerul Educației demontează un fake news: Ce se întâmplă cu anul școlar

18:45

Multi dintre adeptii teoriei conspiratiei considera ca virusul COVID-19 a fost anticipat in numeroase scrieri si chiar in unele ecranizari ale scenariilor cu pandemii care vor bantui pamantul pentru a-l curata de „necurat”. Daca este asa sau nu vom mai vedea, dar cert este ca incetinirea vietii economice contribuie din plin la regenerarea planetei. Agentia Spatiala Europeana a facut publice imaginile din spatiu surprinse in luna martie 2019 si martie 2020 cu ajutorul satelitului Copernicus Sentinel-5P.