Primul deces al unui copil de sub un an din cauza coronavirusului, raportat în Statele Unite

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost declanșată o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Trebuie să face tot ce […]

