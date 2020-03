Anunțul care provoacă panică în rândul tinerilor din România: “S-a schimbat profilul pacienților infectați cu coronavirus!”

23:00

Veștile sunt din ce în ce mai proaste! S-au mai înregistrat alte 4 decese din cauza coronavirusului, iar bilanțul victimelor a ajuns la 34. Au fost înregistrate încă 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. România a ajuns la un număr de 34 decese. Este vorba despre un bărbat, de 65 ani din […]