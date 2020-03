Pe el îl știe toată România, dar să vezi cum arată iubita lui Bogdan, interpretul pentru surdo-muți al conferințelor de presă MAI

10:10

Ordonanța Militară nr. 3 a intrat în vigoare de câteva zile, iar circulația românilor a fost restricționată. Se pot deplasa, totuși, dacă un motiv justificat precum "îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie". VEZI AICI: ROMÂNIA INTRĂ ÎN SCENARIUL 4. CE INTERDICȚII DRASTICE NE VOR FI […]