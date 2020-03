Cel mai tânăr mort de coronavirus în România. Câți ani avea cazul nr 40

11:20

”Românii au Talent” este emisiunea care ține românii în fața televizoarelor, cu atât mai mult acum, într-o perioadă în care distanțarea socială este la ordinea zilei. Un spectacol total, adrenalină și momente emoționante, replici ironice care apar între jurați, o atmosferă incendiară. Acestea sunt doar câteva dintyre ingredientele rețetei de succes. Dar nu trebuie ”scăpați” […] The post Pavel Bartoș, filmat în timp ce îl lovea pe Smiley în culisele Românii au Talent. Imaginile difuzate din greșeală de Pro TV appeared first on Cancan.ro.