Iată cum poți semna ”de mână” declarația pe propria răspundere folosind telefonul mobil sau calculatorul

11:40

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, spune că România se pregătește deja pentru Scenariul 4 în criza coronavirusului, pe fondul creșterii numărului pacienților infectați cu COVID-19. 37 de români au murit din cauza noului coronavirus, iar măsurile restrictive și mai drastice vor putea fi impuse printr-o nouă ordonanță militară. Este criză medicală fără precedent, pe toate meridianele […]