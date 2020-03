Grav accident în Argeș. O mașină s-a răsturnat, iar șoferul a fost proiectat în afara autoturismului

12:30

Prima persoană testată pozitiv cu noul coronavirus din piața de la Wuhan, de unde se presupune că provine pandemia, este o femeie, vânzătoare în piață. Wei Guixian vindea creveți vii și locuia într-un apartament situat la 500 de metri, iar pe 11 decembrie s-a dus la o clinică pentru că avea febră. VEZI AICI: COVID-19 […] The post A fost găsit „pacientul zero”. De la el a pornit, de fapt, coronavirusul. El i-a infectat pe toți appeared first on Cancan.ro.