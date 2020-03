ASSMB: Cursurile gratuite de puericultură ''Şcola Părinţilor'' se reiau online

14:20

Economia noastră a mers încet şi tragem acum ponoasele unor vremuri în care am neglijat calitatea, am mers pe viteză la PIB şi nu am ţinut seama de faptul că acest PIB, înainte de a fi rapid, trebuia să fie sustenabil, să se bazeze pe consumuri care sunt importante, necesare şi eficiente, a atras atenţia, duminică, la Digi 24, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR)."Uitaţi ce face America. Au scos, în prima fază, 1.000 de miliarde de dolari ca să sprijine ţara, au văzut că e puţin şi au dublat miza. Franţa a venit cu un pachete de 300 de miliarde de dolari dintr-un foc. Sunt economii puternice şi au posibilitatea să facă un baraj mai puternic în faţa crizei. Economia noastră a mers încet. Restructurările au mers încet şi tragem acum ponoasele unor vremuri în care am neglijat calitatea, am mers pe viteză la PIB şi nu am ţinut seama de faptul că acest PIB, înainte a fi rapid, trebuie să fie sustenabil, să se bazeze pe consumuri care sunt importante, necesare şi eficiente", a declarat Vasilescu.În viziunea oficialului BNR, la acest moment, România este în faza în care se pregăteşte pentru intrarea în vigoare a unui moratoriu, prin care se activează măsuri de amânare a plăţilor din contractele de datorii."Dacă va fi o recesiune globală, care se va suprapune peste victimele acestui microb COVID-19, este clar că se impun măsuri stricte şi eficiente. La această oră, România este în faza în care se pregăteşte pentru intrarea în vigoare a unui moratoriu. Moratoriul este o instituţie a dreptului civil care se activează în condiţiile în care este nevoie să se ia măsuri de amânare a plăţilor din contractele de datorii. Vorbim despre cei cu credite la bănci. Ratele lor sunt datorii care pot fi amânate sau sunt deja amânate. Sunt două faze. Faza în care a acţionat Banca Naţională (a României, n.r.) potrivit prerogativelor proprii, o dată pe politica monetară ca băncile să fie asigurate că au bani destui să-şi îndeplinească misiunile, şi în a doua fază prin măsuri de supraveghere prudenţială prin care cei care pot beneficia de amânări de plată să nu fie socotiţi rău-platnici şi să tragă ponoase din această cauză", a spus consilierul guvernatorului BNR.Acesta a adăugat că băncile sunt foarte importante pentru faptul că au o misiune vitală pentru economia ţării şi pentru viaţa în societatea românească, iar pentru acest lucru "ele trebuie să fie protejate"."Deficitul este o restricţie bugetară şi nu duce neapărat la recesiune, cu atât mai puţin la depresiune. După cum vedeţi, banii din vistieria statului se adună pe două căi: veniturile care se încasează din taxe şi impozite, respectiv prin împrumuturile care se fac frecvent, la băncile din ţară sau de pe piaţa internaţională. Băncile sunt foarte importante nu numai în sensul că au o misiune vitală pentru economia ţării şi pentru viaţa în societatea românească, ci şi pentru că ele trebuie să fie protejate. Băncile nu sunt în primul plan, în primul plan este viaţa şi nevoia de a ridica baraje în faţa morţii", a afirmat Adrian Vasilescu. AGERPRES/(A - editor: Daniel Badea, editor online: Simona Aruştei)