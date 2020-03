Internetul a luat-o razna! Cum s-a afișat Daniela Crudu, pe balcon, în plină pandemie de coronavirus

15:10

Un nou bilanț grav înregistrat în Spania. Potrivit autorităților, COVID-19 a ucis în 24 de ore nu mai puțin de 838 de persoane în Peninsula Iberică, după ce sâmbătă alte 832 au murit. În total, 6.528 de oameni și-au pierdut viața!