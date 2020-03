Fotbal: Xavi vrea să "revină la Barca", dar cu propriul său proiect

19:10

Prefectura Suceava a anunţat, duminică, finalizarea montării containerelor-corturi tip tunel, care vor asigura spaţiul pentru echiparea şi decontaminarea personalului medical, dar şi triajul pentru pacienţii care vin la spital.Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, în urma consultării cu managerul SJU, Florin Filip, a dispus montarea celor trei construcţii modulare, în proximitatea UPU.Containerele, din care unul aparţine Prefecturii şi două aparţin SC SUCT SA Suceava, au dimensiuni standard de 6 metri lungime, 5 metri lăţime şi 2,2 metri înălţime, au fost montate de cadre aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.Fluxul operaţional va fi asigurat de cadre medicale de la UPU, sub coordonarea şefului unităţii Liviu Cîrlan.Sursa citată precizează că aceste containere sunt încălzite şi oferă condiţii decente, care asigură un plus de confort pacienţilor care se prezintă la spital.Pe de altă parte, prefectul a spus că a discutat cu managerul STARBUCKS Suceava şi, începând de duminică, vor fi asigurate pentru personalul medical, personalul ISU, dar şi pentru pacienţii din triaj ceai, cafea şi fresh-uri de portocale, pentru ''asigurarea unui climat normal, primitor, pentru persoanele care se prezintă la spital, dar şi pentru angajaţii spitalului care luptă în continuare, în linia întâi". AGERPRES / (AS - autor: Silvia Marcu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)