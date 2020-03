Bilanțul deceselor din România din cauza coronavirusului a ajuns la 42. Cea mai tânără victimă avea numai 27 de ani!

15:30

Arbitrul numărul unu al țării, Ovidiu Hațegan, a declarat că rezultatului testului de coronavirus la care a fost supus după ce a arbitrat partida Valencia – Atalanta, a fost negativ. Hațegan a precizat pentru site-ul frf.ro că s-a speriat din cauza unui tuse ppe care a avut-o după duelul din Champions League pe care l-a […] The post Testul lui Hațegan a ieșit negativ: „Slavă Domnului!” appeared first on Cancan.ro.