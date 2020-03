Acuzațiile grave ale unui chirurg din România: ”Dacă trebuie să operăm, vom fi contaminați”

16:30

Epidemia mondială de coronavirus avansează și se înregistrează tot mai multe victime, de la o zi la alta. Covid-19 l-a răpus și pe un fost fotbalist român, Avram Goia. Acesta și-a dat ultima suflare în Spania, la vârsta de 61 de ani. Fostul fotbalist român Avram Goia s-a stins din viață în Spania, din cauza