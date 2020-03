GCS: Un bărbat de 72 de ani din Arad, al 43-lea deces cu rezultat pozitiv pentru COVID-19

21:10

Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus în statul New York a crescut cu 237 în ultimele 24 de ore, ajungând la un total de 965, a anunţat duminică seara guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo, potrivit Reuters.Până duminică seară, în statul New York - cel mai afectat din SUA de epidemia COVID-19 - un număr de 59.513 de persoane au contractat virusului SARS-CoV-2, cu 7.195 noi cazuri de infectare începând de sâmbătă seara, a spus Cuomo într-o conferinţă de presă.Încă 1.175 persoane au fost spitalizate de sâmbătă până duminică în acest stat. Numărul total de pacienţi cu COVID-19 spitalizaţi în statul New York depăşeşte 8.500, dintre care peste 2.000 se află la terapie intensivă.AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: Alexandru Cojocaru)