SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 30 martie

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a declarat, duminică seara, că a fost elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă, pus deja în procedură de transparenţă decizională, care prevede mărirea amenzilor pentru persoanele fizice care nu respectă măsurile stabilite prin ordonanţele militare pe perioada stării de urgenţă."La nivel legislativ, Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1 din 1999, privind regimul stării de urgenţă, proiect care este pus deja în procedură de transparenţă decizională. Această ordonanţă de urgenţă vine în completarea celei care a majorat pedepsele de ordin penal şi are ca principale prevederi următoarele lucruri. Amenzile pentru persoane fizice care nu respectă ordonanţele militare se măresc şi vor avea următoarele valori: minim 2.000 de lei şi maxim 20.000 de lei, faţă de minim 100 şi maxim 5.000 de lei, cum sunt în prezent", a subliniat secretarul de stat Bogdan Despescu.El a adăugat că se vor mări şi amenzile pentru persoanele juridice care încalcă prevederile legale din perioada stării de urgenţă."Amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanţele militare se măreşte de la 1.000 de lei, cât este în prezent, la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoanele juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei. În plus, la articolul referitor la sancţiuni se introduce un nou aliniat care prevede că, pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare cuprinse în ordonanţele militare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie, interzicerea accesului la respectivele bunuri prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activităţii, desfiinţarea unor lucrări, refacerea unor amenajări", a evidenţiat oficialul MAI.De asemenea, Despescu a arătat că nu vor tolerate abateri de la normele legale în vigoare."Îi asigurăm pe toţi cetăţenii ca adoptăm toate măsurile pentru prevenirea răspândirii acestui nou virus şi că nu vom tolera nici o abatere de la normele legale în vigoare. Fac apel să nu daţi curs şi să nu propagaţi informaţii false, atât referitor la activitatea instituţiilor publice, cât şi la orice tip de activitate privind eforturile de limitare a răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus", a menţionat secretarul de stat.Totodată, el a menţionat că s-a dispus către structurile subordonate ale MAI ca verificările privind respectarea prevederilor din ordonanţele militare să se facă pe întreg teritoriul de competenţă, nu doar în anumite puncte fixe."Vă reamintesc faptul că începând cu data de 25 martie, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţia Română şi Jandarmeria Română, alături de Poliţia Locală, care a intrat sub comanda operaţională a Poliţiei Române, şi împreună cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, verifică în teren respectarea măsurilor generale de prevenire-răspândire COVID-19. În ceea ce priveşte modul de acţiune al colegilor, precizez faptul că am dispus structurilor subordonate se efectueze aceste verificări pe întreg teritoriul de competenţă, nu doar în anumite puncte fixe, astfel încât să ne asigurăm că toţi cetăţenii înţeleg rolul şi importanţa acestor măsuri generale de protecţie", a avertizat oficialul MAI.Potrivit informaţiilor prezentate de acesta, până în prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, au fost întocmite peste 200 de dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.În ultimele 24 de ore, pentru impunerea restricţiilor şi luarea măsurilor necesare în vederea prevenirii şi răspândirii noului tip de coronavirus au acţionat la nivel naţional peste 27.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, cu 9.500 de mijloace auto şi aproximativ 3.200 de angajaţi ai Poliţiei Locale, cu 1.200 de mijloace auto. La aceste activităţi au participat şi aproape 900 de militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu peste 200 de mijloacele tehnice specifice . Reprezentanţii MAI au verificat în ultimele 24 de ore aproape 94.000 de persoane aflate în peste 36.000 de locaţii de carantină şi, respectiv, izolare şi au identificat peste 800 de persoane care nu au respectat măsura izolării sau carantinei.De asemenea, pentru a verifica respectarea interdicţiilor impuse pe timpul stării de urgenţă, poliţiştii au verificat 3.300 de societăţi comerciale.Secretarul de stat Bogdan Despescu a mai menţionat că în această perioadă personalul MAI a sprijinit activităţile de transport mărfuri, importul şi exportul de marfă, în special al produselor de strictă necesitate. Astfel, în perioada 22 - 28 martie, au fost efectuate aproape 47.000 de curse de transport marfă dinspre diferite state europene către România, respectiv 44.000 de curse transport marfă dinspre ţara noastră către alte state. 