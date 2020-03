Curs valutar BNR 30 martie 2020. Vești proaste în plină pandemie. Câți lei costă azi 1 euro

18:20

Vești bune, în plină pandemie de coronavirus! Românii afectați în mod direct de pandemia de coronavirus ar putea să primească 830 de lei de stat. Europarlamentarul Cristian Ghinea și deputații Cristina Prună și Claudiu Năsui au prezentat, duminică, într-o conferință de presă online, o serie de propuneri pentru acțiune directă și rapidă în economie pentru […] The post Românii afectați în mod direct de pandemia de coronavirus ar putea să primească 830 de lei de stat appeared first on Cancan.ro.