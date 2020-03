DOCUMENTAR: Muzicianul Eric Clapton împlineşte 75 de ani

Chitaristul Eric Clapton s-a născut la 30 martie 1945, la Ripley, în Marea Britanie. A început studiile la "Kingston College of Art", dar nu le-a finalizat.Pasionat de muzică şi de chitară, a început să cânte alături de numeroase trupe britanice, printre care Roosters şi Yardbirds, la cea de-a doua cântând alături de Jimmy Page şi Jeff Beck. Interpretarea instrumentală de excepţie i-a adus lui Clapton denumirea "Slowhand", datorită efectului sonor deosebit pe care îl obţinea plimbându-şi încet mâna pe corzile chitării. În 1965 a părăsit grupul Yardbirds şi s-a alăturat trupei Bluesbreakers, potrivit site-ului bestmusic.ro.În 1966, şi-a alcătuit propria trupă, Cream, cu basistul Jack Bruce şi bateristul Ginger Baker, declarându-şi intenţia de a revoluţiona domeniul muzical, de a şoca şi schimba lumea. Trupa a cunoscut un deosebit succes, egalându-l pe cel al trupelor Beatles sau Rolling Stones, dar s-a destrămat în 1969, după lansarea albumului "Goodbay". Chiar dacă nu au fost împreună decât câţiva ani, cu piese ca ''Sunshine of your Love'', ''White Room'' şi clasicul ''Crossroads'', grupul a intrat în istorie.În 1970 a cântat cu Derek and the Dominos, cu care a realizat binecunoscuta melodie ''Layla''. Ei au realizat un singur album - ''Layla and Other Assorted Love Songs''. La începutul anilor '70 a început cariera solo a lui Clapton. Albumul său a intrat în top 40 cu piesa "After Midnight". Apoi a început să colaboreze cu Delaney & Bonnie & Friends. Activitatea sa a fost destul de restrânsă în perioada 1971-1972, din cauza dependenţei de heroină şi de alcool, conform site-ului www.ericclapton.com.În 1974 a lansat albumul "461 Ocean Boulevard", care a intrat în topuri cu melodia "I Shot the Sheriff". Următoarele albume - "There's One in Every Crowd" (martie 1975), "E.C. Was Here" (august 1975) şi "No Reason to Cry" (august 1976) nu au avut la fel de mult succes. A urmat "Slowhand" (noiembrie 1977), care s-a vândut în milioane de copii datorită pieselor "Cocaine", "Lay Down Sally" şi "Wonderful Tonight". A continuat cu "Backless" (noiembrie 1978) - de pe care s-a remarcat piesa "Promises", "Just One Night" (aprilie 1980) şi "Another Ticket" (februarie 1981) - cu piesa "I Can't Stand It".Popularitatea lui Clapton a crescut în anii '80, odată cu albumele "Money and Cigarettes" (februarie 1983), "Behind the Sun" (martie 1985) şi "August" (noiembrie 1986). În 1988, Polygram realizează un CD-retrospectivă a pieselor sale, "Crossroads", care va însemna o fericită încununare a carierei lui Clapton, alături de decernarea premiului Grammy, pentru "Best Historical Album" şi "Best Liner Notes". "Journeyman" din noiembrie 1989 a fost ultimul album realizat în studio într-o perioadă de cinci ani. În martie 1991, fiul de patru ani al lui Clapton a murit într-un accident. După acest eveniment, artistul a creat "24 Nights" (octombrie 1991), o colecţie de piese interpretate la concertele din Royal Albert Hall în Londra şi a compus un set de coloane sonore pentru Rush (ianuarie 1992), precizează bestmusic.ro. În martie 1992, Clapton a înregistrat un concert pentru MTV Unplugged. Tot în 1992, primeşte şase premii Grammy, printre care şi pentru albumul "Tears in Heaven". "Crossroads 2: Live in the '70s" este o colecţie de piese cântate de-a lungul carierei şi prelucrate. Doi ani mai târziu, Clapton înregistrează un alt album, "From the Cradle", devenit unul din cele mai celebre creaţii ale sale.În 1997, a colaborat cu muzicianul Simon Climie şi l-a convins să formeze o trupă de hip-hop. Clapton şi Climie au lucrat împreună pentru ''Pilgrim'', un album apreciat de fani şi clasat pe o poziţie de frunte în top datorită piesei ''My Father's Eyes''. În acelaşi an, primeşte din nou premiul Grammy, fiind nominalizat la categoriile "Record of the Year" şi "Best Male Pop Vocal Performance", pentru cântecul "Change the World", din coloana sonoră a filmului "Phenomenon" (cu John Travolta în rolul principal).În iunie 2000, împreună cu legendarul B.B. King, înregistrează un album cu muzică blues, ''Riding With the King''. Albumul a primit în numai trei săptămâni discul de aur. Doi ani mai târziu, Clapton organizează şi conduce ''Concert for George'' la Royal Albert Hall din Londra, în memoria prietenului său dintotdeauna George Harrison. Concertul i-a reunit pe Paul McCartney, Ringo Starr, Jeff Lynne, Tom Petty şi indianul Ravi Shankar. La sfârşitul anului 2002, a început să lucreze la albumul ''Me & Mr. Johnson''. Acesta reprezenta un omagiu adus legendei blues-ului american, Robert Johnson, şi care a fost lansat la 22 martie 2004. Sursa foto; (c) Eric Clapton/facebookÎn cursul anului 2005, la 8 aprilie, a participat la un concert de binefacere, care s-a desfăşurat la Royal Albert Hall din Londra şi care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru bolnavii de cancer. Autobiografia lui Clapton a fost publicată în 2007 şi a fost tradusă în 12 limbi străine devenind un bestseller. În cei peste 40 de ani de carieră, Clapton a efectuat numeroase turnee de anvergură, în SUA, Canada, Europa. În februarie 2008, a susţinut trei concerte cu vechiul său prieten Steve Winwood, la Madison Square Garden, New York. În 2009, împreună cu trupa sa, a efectuat un turneu în Japonia, Noua Zeelandă şi Australia.În 2010, Eric Clapton a susţinut un concert la Bucureşti, alături de Steve Winwood, în cadrul turneului ''Two legends - one live experience''.Cele mai recente albume sunt ''Clapton'' (2010), ''Old Sock'' (2013), ''The Breeze: An Appreciation of JJ Cale'' (2014), "I Still Do" (2016), "Happy Xmas" (2018).Eric Clapton este considerat unul dintre cei mai de succes muzicieni, fiind celebrat de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame (pentru The Yardbirds, Cream şi pentru întreaga sa carieră solo). Sursa foto; (c) Eric Clapton/facebookConsiderat unul dintre cei mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor, Clapton s-a clasat pe locul al IV-lea pe lista revistei muzicale Rolling Stone "100 Greatest Guitarists of All Time". A câştigat 18 premii Grammy şi BAFTA şi a fost introdus în Songwriters Hall of Fame. În septembrie 2018, Eric Clapton a primit o stea pe Royal Albert Hall's Walk of Fame.Regina Elisabeta a II-a i-a conferit titlul "Officer of the Order of the British Empire", iar în 2004, i-a acordat titlul "Commander of the Order of the British Empire", precizează site-ul www.ericclapton.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)

